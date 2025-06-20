Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Dağeymiri Mahallesinde zirai alanda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Dağeymiri Mahallesinde zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına karadan ekipler arazözler ile müdahale etti. Havadan ise helikopter ile söndürme çalışmalarına destek verildi. Zeytinlik alanındaki yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışması sürüyor.