Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Aydın, yılın en sıcak günlerinden birini yaşayacak. Gölgede 43 dereceye kadar yükselecek olan sıcak havaya karşı uzamanlar vatandaşları uyardı. Özellikle hamile, yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanların öğlen saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları önerildi.

Yüksek sıcaklıkların güneş ve sıcak çarpması gibi sağlık risklerini beraberinde getirebileceğini belirten uzmanlar, yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin daha dikkatli olması gerektiği belirtildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Aydın bugün güne sabah saatlerinde 31 derece sıcaklıkla başlayıp öğlen saatlerinde bu sıcaklığın 43 dereceye kadar yükseleceği belirtildi.

Nem ile birlikte hissedilen sıcaklığın daha fazla olacağı belirtilirken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ezgi Aydın, bunaltıcı sıcakların hamilelik sürecini zorlaştırabildiğini bu günlerde Aydın’da yaşayan Anne adaylarının daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. Aydın’ın aşırı sıcağının tedbirl olunmadığında hamileler için çeşitli problemler oluşturabileceğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Aydın, "Anne adayları kendileri ve bebeklerinin sağlığı için yılın en sıcak günlerinin yaşandığı bu dönemde daha dikkatli olmalı. Hamilelikte cilt hormonal değişikliklere bağlı olarak daha hassas olabiliyor. Bu nedenle sıcak ve nemli hava bebek bekleyen anne adaylarını diğerlerine göre daha fazla etkiliyor" diyerek bu günlerde Aydın’da yaşayan herkesin kıyafet seçiminden sıvı tüketimine kadar sağlığına dikkat etmesini önerdi.