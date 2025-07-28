Aydın’da etkili olan ve 44 derecelere ulaşan sıcak havanın bugünden itibaren etkisini azaltması bekleniyor.

Aydın il genelinde 4 gündür etkili olan sıcak ve bunaltıcı havanın bugünden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık değerleri 44 derecelere ulaşmıştı. Meteoroloji verilerine göre Aydın’da havanın bugün 41 derece açık ve az bulutlu, yarın 39 derece açık ve az bulutlu, sabah ilk saatlerde kıyıları puslu yerel kısa süreli sisli, Çarşamba 38 derece az bulutlu ve açık, Perşembe ve Cuma 38 derece az bulutlu olması bekleniyor.