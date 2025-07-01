Aydın’ın Efeler İlçesi’ne bağlı Eğrikavak Köyü’nde düğünlerde asırlık gelenekler yaşatılıyor. Şehirde yaşamasına rağmen atalarının geleneklerini sürdüren Kadriye-Mümtaz Çetin Çifti çocukları için yaptığı sünnet düğününde asırlık gelenekleri yaşattı. İki gün 2 gece yapılan sünnet düğününde Süreyya ve Seymen Çetin kardeşler asırlık geleneklerle erkekliğe adım attı.

Aydın’ın geleneklerini sürdüren nadir köylerinden biri olan Eğrikavak Köyü’nde Süreyya ve Seymen Çetin’in düğünü bayrak dikme ve çeyiz serme töreni ile başladı. Yörük geleneklerine göre bir erkeğin en büyük mürüvvetlerinin sünnet olmak, askere gitmek ve evlenmek olduğunu belirten Baba Mümtaz Çetin, "Köyümüz gelenek ve göreneklerine bağlı bir köydür. Her ne kadar gelişen teknoloji ile bu gelenekler unutulmaya yüz tutsa da bizler yaşatmaya çalışıyoruz. Bu nedenle çocuklarımızı sünnet düğününde geleneksel Yörük kıyafetleri giydirdik" diyerek geleneklerin yaşatıldığını belirtti.