Belçika çikolatalı tatlıları ile kahvenin rafine edilmiş özel tatlarını barındıran Choco Gusto Aydın’da da hizmet vermeye başladı. Aydın Efeler İlçesi Merkez Girne Mahallesi’nde gerçekleştirilen açılış iş ve siyaset dünyasını da buluştururken mekanın açılışı kurdelesi AK Parti Aydın İl başkanı Mehmet Erdem tarafından kesildi.

Önemli bir markayı Aydın’a getirmekten mutluluk duyduklarını belirten iş insanı İzzet Yağcı, "Aydın’ı çikolata ve kahvenin en güzel haliyle buluşturmak için böyle bir girişimde bulunduk" dedi.

Tatlıyla kahvenin rafine buluşma noktası olan Choco Gusto’nun Eskişehir ve Ankara’dan sonra bir şubesini de Aydın’da açtığı belirtildi. Açılış kurdelesini kesen AK Parti Aydın Milletvekili mehmet Erdem, girişimlerinden dolayı Yağcı Ailesi’ne tebrik ederek Aydın’a kazandırılan yeni mekanın hayırlı olmasını diledi.