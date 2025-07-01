Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kurban Bayramı sonrası artan hayvan hareketliliğine bağlı olarak şap hastalığında riskin yükselmesi nedeniyle hayvan pazarları ve borsaları ikinci bir emre kadar tedbiren kapatıldığını açıkladı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Kurban Bayramı döneminde artan hayvan hareketleri kaynaklı Şap Hastalığı nedeniyle ülke genelinde hayvan pazarları ve borsaları Bakanlık talimatı ile ikinci bir emre kadar tedbiren kapatılma kararı alınmış olup, bu kapsamda ilimizde faaliyet gösteren Efeler Çeştepe Hayvan Pazarı, Efeler Dalama Hayvan Pazarı, Çine Hayvan Pazarı ile Nazilli Ticaret Borsası Hayvan Pazarı ikinci bir emre kadar kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.