Aydın’ın Söke ilçesinde bir evde doğal gaz kaynaklı patlamada 1 kişi yaralanırken, çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Yenikent Mahallesi 30. Sokak’ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın 2. katındaki dairede iddiaya göre doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından evde yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada yaralanan Y.E. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.