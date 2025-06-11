Efeler Ekrem Çifçi İlkokulu öğrencileri, çektikleri pazar fotoğraflarını düzenlenen sergi ile görücüye çıkartırken, öğrencilerin sergisi büyük beğeni topladı.

Aydın’ın Efeler ilçesindeki en eski okullardan biri olan Ekrem Çifçi İlkokulu öğrencilerinin çektiği fotoğraflardan oluşan sergi büyük ilgi gördü. Okul bahçesinde düzenlenen açılış töreni ile ’Çocuk gözüyle pazar’ temalı fotoğraflar sergilenerek görücüye çıkarıldı. 4. sınıf öğrencilerinin çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, sınıf öğretmenleri Aylin Göç, Nurşen Topal, Zeliha Özgün Gün, Özgül Örüker’in rehberlikleri ile gerçekleşti. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan’ın da katılımıyla gerçekleştirilen açılışın ardından, müdür Özcan ve davetliler sergiyi gezdi.

Öğrencilerin gözünden, semt pazarlarındaki zorluğu, güzelliği ve atmosferi yansıtan fotoğraflar takdir toplarken, okul yönetiminden yapılan açıklamada, serginin aynı zamanda Türkiye’de daha önce ilkokul düzeyinde öğrencilerin çektiği fotoğraflardan oluşan ilk fotoğraf sergisi olduğu vurgulandı.