Aydın’da yarın 188 bin 623 öğrenci karne alarak yaz tatiline girecek.

2024-2025 eğitim-öğretim yılı, 9 Eylül 2024’te başlatılmıştı. Birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım, ikinci dönemdeki ara tatil 31 Mart-4 Nisan tarihlerinde yapıldı. 3 Şubat’ta başlayan ikinci dönem, yarın sona erecek. Aydın il genelinde 883 okul ve kurumda, 9 bin 158 sınıfta, 15 bin 726 öğretmen ve 188 bin 623 öğrenci 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönemi tamamlayıp, karne alarak yaz tatiline girecek. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ise 8 Eylül’de başlayacak.