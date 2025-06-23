Aydın Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanında hayata geçirdiği çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler, Çevre Koruma ve Kontrol ile Ulaşım Dairesi Başkanlıklarına bağlı ekipler, Didim’de kapsamlı çalışma gerçekleştirdi.

Tüm ilçelerde olduğu gibi Didim’de de mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçede vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için koordineli şekilde çalışıyor. Turizmin incisi Didim’de gerçekleştirilen çalışmalar vatandaşlardan tarafından da takdirle karşılanıyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Didim’in ana arterlerinde peyzaj düzenlemeleri yaptı. Trimör, budama ve temizlik çalışmalarının yanı sıra, refüj boyamaları ile cadde ve bulvarlar daha estetik bir görünüme kavuştu. Büyükşehir Belediyesi’nin fidanlıklarında kadın emekçiler tarafından yetiştirilen mevsimlik çiçekler ise ilçeye canlılık kattı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri ise otobüs duraklarında bakım ve onarım çalışmaları yaptı. Temizlikten onarıma kadar yapılan uygulamalarla duraklar adeta yenilendi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri de ilçenin cadde ve duraklarında çevre temizliği yaptı.

Başkan Çerçioğlu: "Çalışmalarımız devam edecek"

Aydın’ın tüm ilçelerinde vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalıştıklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Tüm ilçelerimizde olduğu gibi Didim’de de ekiplerimiz yoğun şekilde sahada. Güzel Aydınımıza ve kıymetli hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Didimliler ise yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.