Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi (AYDIN BİLSEM) tarafından hayata geçirilen ve tersine mühendislik uygulamaları ile geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye hedefleyen proje, desteklenmeye hak kazanırken bir yandan da Türkiye’ye örnek oldu.

Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi (AYDIN BİLSEM) tarafından hazırlanan ve kurum müdürü Dr. Serap Oktay’ın yürütücülüğünü üstlendiği "Üstün Yetenekli Öğrencilerde Tersine Mühendislik Uygulamalarının Fen Eğitimine Entegrasyonu" başlıklı proje, 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Binlerce başvuru arasından seçilerek 47 proje arasına giren çalışmanın aynı zamanda Türkiye için de model teşkil etmesi hedefleniyor. BİLSEM Müdürü Dr. Serap Oktay’ın yürütücülüğünü yaptığı projede, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hilal Aktamış ve Doç. Dr. Sinan Güçlüer, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kemal Yürümezoğlu ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yapan Eğitimci Başöğretmen Sevilay Oktay araştırmacı-uzman olarak görev alıyor.

Yenilikçi eğitim uygulamaları kapsamında desteklenmeye hak kazanan proje için Aydın’da açılış töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende açılış konuşmalarının ardından, BİLSEM Çok Sesli Korosu tarafından gerçekleştirilen mini müzik konseri ise izleyenlerin beğenisini topladı. Ayrıca öğrencilerin piyano ve keman resitali de uzun süre ayakta alkışlandı. Programın devamında Aydın BİLSEM Müdürü ve proje yürütücüsü Dr. Serap Oktay tarafından projeye katkı sunan akademisyenlere ve kurum temsilcilerine teşekkür plaketi takdim etti.

Öte yandan ADÜ’nün laboratuvar ve konferans salonlarında uygulamalı olarak yürütülen proje, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Mühendislik Fakülteleri ile Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

Projede yer alan uzman kadronun yanı sıra eğitmenler arasında da Prof. Dr. İsmail Böğrekçi, Prof. Dr. Pınar Demircioğlu, Prof. Dr. Onur Topoğlu, Prof. Dr. Vesile Yıldız Demirtaş, Prof. Dr. Bilge Bağcı Ayrancı, Doç. Dr. Evin Erden Topoğlu, Doç. Dr. Burak Feyzioğlu, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Timur, Dr. Öğr. Üyesi Erkan Özcan, Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Saygın Sucuoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Müjdat Ağcayazı, Çocuk Nöroloji Uzmanı Dr. Seçil OKTAY isimler yer alırken, eğitmen olarak tersine mühendislikle ilgili multidisipliner alanlarda eğitim verdiler.

Ayrıca Aydın Ticaret Borsası’nın destekleriyle, öğretmenlerin bilimsel ve teknolojik farkındalıklarını artırmak amacıyla Efes Ören Yeri’nde Tersine Mühendislik ve Efesin Ayak İzleri etkinliğini gerçekleştiren proje ekibi, Deneyim Müzesi’ni ziyaret etti, sanayi ve yapay zeka uygulamalarını yerinde görmek üzere teknik geziler düzenledi.

Bu kapsamda projenin devamında katılımcı öğretmenler kendi illerinde seminerler düzenleyecek, eğitim içerikleri kitapçık haline getirilerek yayımlanacak, elde edilen veriler analiz edilip bilimsel çalışmalara dönüştürülecek ve sonuçlar akademik platformlarda paylaşılacak.