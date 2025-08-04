Hatay’ın İskenderun ilçesinde ayağına poşet dolanarak ağaca takılıp mahsur kalan kuş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, İskenderun ilçesi Kocatepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Vatandaşlar, ağacın dalında çırpınan bir kuşu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa süren çalışmayla kuşa ulaştı. Ayağına dolanan poşet nedeniyle uçamayan kuş, dikkatlice bulunduğu yerden alınarak poşetten kurtarıldı.
Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen kuş, itfaiye ekipleri tarafından yeniden doğaya bırakıldı.
Kaynak: İHA