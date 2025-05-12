UEFA, kulüpler düzeyindeki en önemli 3 organizasyonun final maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finallerinde görev yapacak hakemler belli oldu. UEFA’dan yapılan açıklamaya göre 31 Mayıs Cumartesi günü Münih Arena’da Paris Saint-Germain ile Inter arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinde Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs düdük çalacak. Kovacs’ın yardımcılıklarını Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Portekizli Joao Pedro Silva Pinheiro olacakken, VAR koltuğunda Dennis Johan Higler oturacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham ile Manchester United arasındaki finalde ise Alman Felix Zwayer görev yapacak. Bilbao kentindeki San Mames Stadyumu’nda 21 Mayıs’ta oynanacak mücadelede Zwayer’in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Finalde 4. hakem olarak İtalyan Maurizio Mariani, VAR’da Bastian Dankert olacak.

UEFA Konferans Ligi finalinde 28 Mayıs Çarşamba günü Real Betis ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Bu finali ise Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek. Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo’nun yardımcı hakem olarak görev yapacağı finalde Halil Umut Meler 4. hakem olacak. VAR koltuğunda ise Fransız Jerome Brisard oturacak.