Çayırova’da atık oluşumunun en aza indirgenmesi ve atıkların kaynağında ayrı olarak toplanıp geri dönüşüme kazandırılması için atık toplama kabini yapılıyor. Vatandaşlar atıklardan aldıkları puanla yemek çeki alacak.

Sıfır atık alanında öncü çalışmaları hayata geçiren Çayırova Belediyesi, bu alanda bir uygulamayı daha devreye almaya hazırlanıyor. Pilot uygulama olarak Akse Mahallesi’nde yapılacak ‘Atığın Sıfır Noktası’ için çalışmalar başladı. Atık oluşumunun en aza indirgenmesi ve atıkların kaynağında ayrı olarak toplanıp geri dönüşüme kazandırılması için yeni atık toplama kabini Akse Mahallesi’ne yerleştirilecek. Sıfır atık bilincinin daha da yaygınlaşması amacıyla devreye alınacak uygulama kapsamında, Akse Mahallesi’nde bulunan Çayırova Belediyesi Kapalı Pazar Alanı’nın karşısında tespit edilen bölgede, atık toplama kabini için temel beton dökümü gerçekleştirildi. Pilot uygulama olarak Akse Mahallesi’nde başlatılacak çalışmanın ilçe genelinde birçok noktaya yayılması da hedefleniyor.

Atığın Sıfır Noktası uygulaması kapsamında, Çayırovalı ilçe sakinlerinin kâğıt, karton, plastik, metal, cam, bitkisel atık yağ, elektronik atık ve atık pilden oluşan geri dönüştürülebilir atıkları, görevli personel tarafından teslim alınacak. Atığın sıfır noktası uygulamasında, belirlenen puanlama sistemine göre, ilçe sakinlerinin getirdikleri atıklar karşılığında elde ettikleri puanların, vatandaşlara yemek çeki ya da atık puanına karşılık gelen ücret kart sistemiyle geri dönüşü sağlanacak.