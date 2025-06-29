Ataşehir Bostancı Oto Sanayi Sitesi’nde park halindeki 10 aracın kundaklanmasına ilişkin 2 şahıs yakalandı. Şüphelilerin olay anında alkollü oldukları belirlendi.

Geçtiğimiz gün, Ataşehir İçerenköy Mahallesi, Bostancı Sanayi Sitesi’nde saat 04.30 sıralarında meydana gelen yangında 10 araç yanarak zarar görmüştü. Olaya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, park halindeki araçların kundaklandığını tespit etti. Olay yerinde yapılan çalışmalarda iki şahsın yangın çıkardığı ve ardından bölgeden kaçtıkları kamera görüntülerinden belirlendi. Olayın şüphelileri olan B.Y. (25) ve T.A. (23) isimli şahıslar aynı gün ikamet adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların olay anında alkollü oldukları ve o sebeple araçlara zarar verdikleri tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler, "mala zarar verme" ve "kundaklama" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi.