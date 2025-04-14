Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplanan atama bekleyen sağlıkçılar basın açıklaması yaptı.

Kamu Birliği Konfederasyonu, Genç Sağlık Sendikası ve Sağlıkçı Birliği tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde sağlık personeli ataması için basın açıklaması yapıldı. Grup adına konuşan Genç Sağlık Sendikası Sözcüsü Ahmet Esmertaş, bir buçuk yılı aşkın süredir Sağlık Bakanlığı tarafından herhangi bir sağlık personeli ataması yapılmadığını belirterek, "Bu süre zarfında diplomalı, donanımlı, idealist binlerce genç, mesleğine kavuşmayı beklemekte, ailesine mahcup olmakta, umudunu ve gençliğini tüketmektedir. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, Sağlık Bakanlığı’na 37 bin personel için kadro onayı verilmiştir. Ancak bu sayı, kamuoyuna yalnızca sağlık personeli alımı gibi yansıtılsa da gerçekte temizlik görevlisi, güvenlik personeli gibi sürekli işçi statüsündeki kadroları da içermektedir. Halihazırda yetersiz olan bu sayı, sağlık personeli ihtiyacını karşılamaktan uzaktır. İçerisinde sağlık hizmeti sunmayan alanlardaki kadroların da yer alması, zaten ağır yük altında çalışan sağlık sistemimizin ihtiyacını karşılamaya yetmeyecektir" dedi.

Tasarruf politikası nedeniyle alımın iki parçaya bölünmesi ihtimali, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından ciddi riskler taşıdığını dile getiren Esmertaş, "37 bin kişilik kadro, bölünmeden tek seferde ve yalnızca sağlık personeline yönelik kullanılmalıdır. Yetersiz kontenjanlı bölünmüş alım süreci; sahada yaşanan personel yetersizliğini daha da derinleştirecek, yeni açılacak tesislerin işlevsiz kalmasına neden olacaktır. Oysa çözüm çok net, tek seferde, tamamı sağlık personeli unvanlarından istihdam yapılmalı ve Sağlık Bakanlığı’na yıl sonu açılması planlanan tesisleri için ayrıca ek bir kadro ve bütçe verilmelidir" diye konuştu.