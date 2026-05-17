Samsun'un Atakum Belediyesi tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. 80'ler 90'lar konseri ve Genç Sahne programı, şehirde nostalji ve müzik dolu anlar yaşattı.

Atakum Belediyesi tarafından hazırlanan 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programlar, 7'den 70'e çok sayıda vatandaşı bir araya getirdi. Atakum Belediyesi Popüler Müzik Topluluğu'nun sahne aldığı 80'ler 90'lar konserinde, dönemin sevilen şarkıları seslendirilirken, vatandaşlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Yoğun katılımın olduğu programda topluluk, şef Hızır Aydın yönetiminde sahne aldı. 'İşte Öyle Bir Şey', 'Sen de Yaz' ve 'Unutma Beni' gibi eserlerin seslendirildiği konserde solistler performanslarıyla büyük beğeni topladı. Atakum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Gömeç de 'Sen Benden Gittin Gideli' adlı parçayı seslendirdi.

Programda konuşan Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, 80'li yıllarda yaşanan baskı ortamına değinerek, 'Bugünlere geldik. Hepsi birbirinden güzel gençler, hepsi birbirinden güzel şarkılar söyledi. Bizim bu kuşak hep şunu savundu; 'sokakta yatanın kürkü çalınmaz, kundaktaki bebeğin sütü alınmaz.' İnsanlığa her kim kural koysa da merhametin yolu sağ sol tanımaz' dedi.

CHP Atakum İlçe Başkanı Adem Kürek ise çocukluk yıllarında izlediği Barış Manço'nun 'Adam Olacak Çocuk' programını hatırlatarak, sahne alan sanatçıların performanslarına '10 puan 10 puan' verdiğini söyledi.

Atakum Sahili'nde düzenlenen Genç Sahne etkinliği de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Amatör olarak müzikle ilgilenen gençlerin sahne aldığı programda pop, rock ve halk müziği eserleri seslendirildi. Vatandaşlar müzik şöleni eşliğinde 19 Mayıs coşkusunu yaşadı.

Etkinliklerin ardından gösterimi yapılan 'Cumhuriyet' filmi de sanatseverlerle buluştu. Kurtuluş Savaşı'nın son döneminden Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar olan süreci anlatan film, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Genç Sahne programında konuşan Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, etkinliğin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe verdiği önemin bir yansıması olduğunu belirterek, 'Atakum Belediyesinin tüm çalışanları olarak Başkanımız Serhat Türkel'in önderliğinde temiz, güçlü ve kültür-sanat alanında ön plana çıkan bir Atakum için çalışmaya devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Programa sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.