Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür ve Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) yaz dönemi kursları büyük ilgi gördü. Öğrencilerin derslerine katkı koymak, sosyal ve kültürel yönden gelişmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz düzenlenen kurslara yaklaşık 12 bin öğrenci kayıt yaptırdı.

Yoğun ve yorucu geçen okul döneminden sonra karne sevinci yaşayan ve yaz tatiline başlayan öğrenciler, Antalya Büyükşehir Belediyesi ATABEM Yaz Kurslarında hem eğlenmenin hem de öğrenmenin keyfini çıkaracak. Matematik ve fen bilimlerinden, butik çikolata yapımı, oyuncak tasarımı, pizza ve pastacılık yapımı, masa tenisi ve İngilizceye kadar birçok farklı alanda kurs verilecek.

47 branşta 596 kurs

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü’ne bağlı ATABEM’de ücretsiz yaz kurslarına yaklaşık 12 bin öğrenci kayıt yaptırdı. 20 kurs merkezinde 47 branşta düzenlenecek 596 kursa 12 bin öğrenci başvurdu. Akademik, kültürel ve sanatsal alanlardan oluşan kurslarda ücretsiz eğitim görecek 3-4-5-6-7-8’inci sınıf öğrencileri ilgi alanları ve eksik olduğu konularda yeni bilgiler öğrenmenin keyfini çıkartacak. 7 Temmuz Pazartesi günü başlayacak yaz kurslarında; bilgisayar kullanımı, Türkçe, matematik, fen bilimleri, oyuncak tasarımı atölyesi, heykel yapımı, butik çikolata yapımı, İngilizce, gitar, halk oyunları, piyano, satranç, drama, modern dans ve zeka oyunları (mangala) gibi branşlarda öğrenciler ATABEM kurs merkezlerinde eğitim alacak.