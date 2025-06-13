Haliliye Belediyesi, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla kırsal mahallelerde başlattığı üstyapı çalışmaları kapsamında Asri Mahallesinde yoğun mesai harcıyor. Vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarla, Asri Mahallesinde stabilize yol yapımı hız kazanırken, altyapısı tamamlanan bölgelerde üstyapı düzenlemeleri titizlikle gerçekleştiriliyor. Yapılan iyileştirmeler sayesinde mahalle sakinlerinin ulaşımda yaşadığı sorunlar büyük ölçüde çözülüyor.

Mahalle halkının talepleri doğrultusunda planlanan bu hizmetler, yerinde ve kalıcı çözümler sunmayı hedefliyor. Asri Mahallesi sakinleri, belediyenin sürdürdüğü çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve ekiplere teşekkür etti.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ise, Haliliye’nin tüm kırsal mahallelerinde olduğu gibi Asri Mahallesi’nde de hizmetlerin kararlılıkla süreceğini belirterek, vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti.