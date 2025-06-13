Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramının ardından oluşabilecek çevresel ve sağlık risklerine karşı temizlik ve ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Başkan Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatıyla merkez ve kırsal mahallelerde gece-gündüz sürdürülen çalışmalarla; hayvan kesim alanları, gübre atıkları, su birikintileri, çöp konteynerleri ve dere yatakları düzenli olarak ilaçlanıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı sürecinde artan hayvansal atıkların çevre ve insan sağlığını tehdit etmemesi amacıyla, hayvan satış ve kesim alanları, ahırlar ve özellikle mağara bölgelerinde yoğun temizlik ve ilaçlama çalışmaları yürütüyor. Gübre ve hayvansal atıkların kontrollü bir şekilde bertaraf edilmesine yönelik ekipler, günün her saatinde sahada görev yapıyor.

Şanlıurfa genelindeki çöp konteynerleri, su birikintileri, dere yatakları, rögar kapakları ve atık su hatlarının geçtiği tüm bölgeler, belediyeye bağlı ekipler tarafından düzenli olarak arazözlerle ilaçlanıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen bu çalışmalar sayesinde vektörel hastalıkların önlenmesi hedefleniyor.

Üç merkez ilçede gece ve gündüz vardiya sistemiyle çalışmalarını sürdüren ekipler, oluşabilecek haşere ve kötü koku problemlerini en aza indirmek için titizlikle hareket ediyor. Vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan bu mücadele, belirlenen program dahilinde kesintisiz olarak devam ediyor.