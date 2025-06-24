Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 63 mahallede asfalt ve yama çalışmalarının yanı sıra kaldırım tamiratlarına da devam ediyor.

Düzce’nin dört bir yanına dağılan ekipler, mücavir alan içerisindeki tüm noktalara belediye hizmetlerini ulaştırmak için yoğun mesai harcıyor. Bir ekip, Akınlar Mahallesi ile Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde yol açma; Çerkeztaşkörü’nde ise yol reglaj çalışmaları gerçekleştirirken, diğer bir ekip Beyciler Mahallesi’nde yol reglaj, Çavuşlar Mahallesi’nde asfalt yama ve Tokuşlar Mahallesi’nde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca ekipler, Uzunmustafa, Şerefiye ve Cedidiye Mahalleleri’nde kaldırım ve kilit parke taşı tamiratlarını sürdürürken, Bahçeşehir bölgesi Güzelbahçe Mahallesi’nde yama çalışmalarına devam ediyor.