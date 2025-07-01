Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Konyaaltı ilçesinin içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla Hurma, Liman, Uncalı ve çevre mahalleleri kapsayan 570 milyon TL’lik yatırım başlattı.

ASAT Genel Müdürlüğü, Konyaaltı’nın 39 mahallesinde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. İçme suyu altyapısı olmayan bölgeler ile altyapısı ekonomik ömrünü tamamlayan alanlarda kapsamlı yenileme çalışmaları yapılıyor.

Hurma, Liman, Uncalı ve çevre mahalleri kapsayan projeyle; 46 bin 500 metre içme suyu şebeke hattı, 50 bin metre abone hattı ve 6 bin 500 metre isale hattı yenileniyor. Şebeke boruları 110-315 mm, abone hatları 50-63 mm, isale hatları ise 500-800 mm çaplarında düktil borularla değiştiriliyor. Ayrıca bölgede su temin kapasitesini artırmak için 12 adet yeni içme suyu sondaj kuyusu açılıyor.

"Sağlıklı su hizmeti"

ASAT Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı’ndan Gökay Koçak, yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi: "Konyaaltı’nın çeşitli mahallelerinde içme suyu, abone ve isale hatlarını yeniliyoruz. Sondaj kuyularıyla su kaynağı kapasitemizi artırıyoruz. Projemiz tamamlandığında kayıp-kaçaklar azalacak, arızalar önlenecek ve vatandaşlarımıza kesintisiz sağlıklı içme suyu sağlayacağız."

Liman Mahallesi Muhtarı Mahir Bölük ise yaz aylarında nüfus artışına bağlı olarak içme suyu ihtiyacının da yükseldiğini belirterek, "Bu çalışma sayesinde mahallemize kesintisiz su sağlanacak, kayıplar önlenecek" dedi.