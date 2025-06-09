Artvin-Yusufeli karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Zeytinlik köyü Kapan-1 Tüneli mevkiinde meydana geldi. Emrullah Ü. idaresindeki 53 AD 471 plakalı otomobil, Yusufeli istikametinden Artvin Merkez yönüne seyir halindeyken, karşı yönden gelen Hakan Ö.’nün kullandığı 25 AAU 559 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile 53 AD 471 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Nuray Ü., Tuğba Ü. ve Muhammed Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, 53 AD 471 plakalı araçta bulunan ailenin, Rize’deki trafik kazasında hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesinden döndükleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.