DÜZCE (İHA) – Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, artan hava sıcaklığına karşı uyarıda bulunarak günlük su tüketiminin 2 litrenin altına düşmemesi gerektiğini söyledi.

Hava sıcaklıklarının daha da artacağından bahseden Sağlık İl Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Düzceli halkına uyarıda bulundu. Kronik rahatsızlığı olan veya belli bir yaşın üzerindeki bireylerin, öğle saatlerinde açık alanlarda bulunmamaları gerektiğini ifade eden Dr. Yasin Yılmaz, mutlaka şapka ya da şemsiye kullanılmasını tavsiye etti. Özellikle yaz mevsiminde bol sıvı tüketmenin önemine de değinen Yılmaz, "Mevsim meyveleri ve sebzeleri hem vücut direncini artırıyor hem de su kaybını dengeliyor" ifadelerinde bulundu.

Yılmaz, "Güneş, çok farklı alanlardan yansıyarak zarar verebiliyor. Sudan, aynadan, camdan gibi her şeyden yansıma özelliğine sahip. Güneş çarpmalarından dolayı ise vatandaşlar; ishal, tansiyon düşüklüğü ve ateş yükselmesi gibi şikayetler ile hastanelere geliyor. Bu belirtilere dikkat edelim ve bunun için de bol bol sıvı tüketelim. Güneşin altında gerekmedikçe vakit geçirmeyelim" şeklinde uyarıda bulundu.

Günlük su tüketiminin 2 litrenin altına kalmaması gerektiğini işaret eden Doktor Yasin Yılmaz, "Vücudumuz terleyerek su atıyor bu nedenle belli bir oranda direnç kazanmak için bu döngüye su içerek katkıda bulunabiliriz. Sağlığımız adına su tüketimi asla göz ardı edilmemesi önemlidir" dedi.

"Sporu sabah ve akşam tercih edin"

Dışarıda çıkacakların açık renkli, hafif, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan giysiler tercih etmesi gerektiğini bildiren Yılmaz, "Dışarıda geniş kenarlı ve hava delikleri olan şapka giyilmeli ve güneşin zararlı ışınlarından koruyan güneş gözlüğü kullanılmalıdır. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde (11.00-16.00) denize girilmemeli ve güneşlenilmemelidir. Bu saatlerin dışında denize girmek isteyenler güneşten koruyucu krem (en az 15 koruma faktörlü) kullanmalı, şapka ve gözlük gibi gerekli koruyucu önlemleri almalı ve uzun süre kesintisiz güneşlenmemelidir. Yoğun fiziksel aktivite ve spor yapmak için sabah ve akşam saatleri tercih edilmeli, her bir saatlik spor için en az 2-4 bardak sıvı alınmalıdır. Ağır fizik aktivitelerden kaçınılmalıdır" tavsiyesinde bulundu.