Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaşanan yangında müstakil evinde evin bodrum katı alevlere teslim oldu.

Yangın, Arsuz ilçesine bağlı Gözcüler Mahallesi'nde bulunan müstakil evin bordum katında çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede müdahale ederek diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında evin bodrumu zarar gördü.