Arnavutköy Belediyesi ekipleri, özellikle yaz aylarında İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği park ve bahçelerde ilaçlama seferberliği başlattı. Hafta sonları vatandaşların akınına uğrayan yeşil alanlar, belediye ekiplerince kene, haşere, sinek ve böceklere karşı ilaçlandı.

Arnavutköy Belediyesi ekipleri kene, haşere, sinek ve böcek gibi zararlılara karşı park, bahçe ve yeşil alanları düzenli olarak ilaçlıyor. Karaburun Sahili ve çevresindeki yeşil alanlar her sabah saatlerinde ekiplerce günlük yapılan planlama ile ilaçlanıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Arnavutköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Turgut Özdemir, "Yaz sezonuyla beraber vatandaşlarımızın haşere dediğimiz kene, bit ve pire ile ilgili şikayetleri hat safhaya çıkıyor. Aslında bakarsanız bu hayvanlar yılın 12 ayı yaşamlarını sürdürüyorlar ama bizler yazın daha fazla park ve bahçelerde vakit geçirdiğimiz için iç içe oluyoruz. Popülasyonu artmış bir kene süreci yaşamıyoruz. Olması gereken keneleri görebiliyoruz aslında şu anda. Sokak hayvanları, büyük baş hayvanlar ve insanların vücutlarına yapışarak yaşam döngülerini tamamlıyorlar. Vatandaşlarımızın günlük hayatını geçirdiği park, bahçe ve mesire alanlarında belediyeler ilaçlama işlemlerini sürdürüyorlar. bugün onlardan bir tanesini yapıyoruz. Bu ilaçlar diğer hayvanlara ve insanlara zarar vermiyor. Sağlık Bakanlığından onaylı ilaçlar. İlaçlamalarımız rutin olarak yapılıyor özellikle gündüz vakitlerinde. Arnavutköy’ün tamamında vatandaşlarımızın zaman harcadığı tüm park ev bahçelerde, mesire alanlarında bu ilaçlamalar devam ediyor" şeklinde konuştu.