İstanbul Arnavutköy’de özel endüstri bölgesinde çıkan yangında 2 akaryakıt tankeri, 2 iş makinesi ve bazı konteynerlar alev alarak yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 00.15 sıralarında Arnavutköy Deliklikaya Mahallesi Şeker Caddesi’nde yer alan özel endüstri bölgesinde çıktı. İddiaya göre henüz bilinmeyen bir sebeple meydana gelen yangında 2 akaryakıt tankeri, 2 iş makinesi ve bazı konteynerlar alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sirayet nedeniyle yangını güçlükle de olsa kontrol altına almayı başardı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemlerini sağladı. Yangın, çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı. Yangının söndürülmesinin ardından çıkış nedeniyle ilgili çalışma başladı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.