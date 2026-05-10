Arnavutköy Belediyesi'nin Anneler Günü dolayısıyla Vadipark başta olmak üzere ilçenin farklı noktalarında düzenlediği etkinliklerde anneler ve çocuklar doyasıya eğlendi. Gün boyu süren programlarda renkli görüntüler yaşanırken, vatandaşlar hem Anneler Günü coşkusunu hem de 'Sağlık İçin Hareket Et Günü' etkinliklerini birlikte yaşadı.

Vadipark'ta gerçekleştirilen 'Anne Günü Anne-Çocuk Etkinliği', yoğun katılımla ve büyük bir coşkuyla başladı. Gün boyunca devam eden etkinliklerde çocuklar için hazırlanan şişme oyun alanları, çocuk oyun makineleri, maskot ve animasyon gösterileri büyük ilgi gördü. Aileler etkinlik alanında çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirirken, program boyunca birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı.

Çeşitli ikramların da yer aldığı etkinlikte annelere güller hediye edildi. Çocukların anneleriyle birlikte katıldığı eğlenceli aktiviteler ve oyunlar programa ayrı bir renk katarken, etkinlik alanında samimi ve sıcak anlar yaşandı. Gün boyunca devam eden programlarda aileler günlük hayatın yoğun temposundan uzaklaşarak çocuklarıyla birlikte unutulmaz anılar biriktirdi.

Anne ve Çocuklar Sanatla da Buluştu

Arnavutköy Belediyesi Sanat Akademisi'nde düzenlenen anne-çocuk etkinlikleri ve atölyeler de yoğun ilgi gördü. Sanatla iç içe gerçekleştirilen etkinliklerde anneler ve çocukları birlikte üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

İletişim Noktalarında Karanfil ve Hediyeler Dağıtıldı

Öte yandan Merkez, Bolluca ve Karaburun İletişim Noktaları'nda da Anneler Günü dolayısıyla vatandaşlara karanfil ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği sürprizler vatandaşlardan büyük ilgi görürken, ilçe genelinde Anneler Günü coşkusu gün boyu devam etti.