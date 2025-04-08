Çanakkale’nin Biga ilçesinde iddiaya göre arızalan tırı tamir etmek için aracın altına giren tır şoförü, lastiğin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 00.30 sıralarında Biga ilçesine bağlı Güvemalan köyü yakınlarında bir benzin istasyonunda meydana geldi. Erdem Kandırmış (31) idaresindeki 45 AGF 749 plakalı tır arıza yaptı. Tır şoförü aracını benzin istasyonunda bulunan park yerine çekti. Meydana gelen arızaya bakmak için tırın altına giren şoför Erdem Kandırmış, iddiaya göre nedeni henüz belli olmayan bir şekilde lastiğin altında kaldı. Olayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Erdem Kandırmış’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcılık ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Erdem Kandırmış’ın cenazesi ambulansla Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.