Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Aşağı Durak köyünde 18 evin zarar gördüğü heyelanın yaşandığı bölge havadan görüntülendi.

Heyelan geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Ardeşen’in Aşağı Durak köyünde meydana geldi. Karın erimesiyle yumuşayan toprak tepeden koparak köyün içerisinden aktı. Balçığa bulanan köydeki 18 ev, Ardeşen Kaymakamlığı tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi. Heyelanın başladığı noktada bulunan bir evin ise iki yanından da balçık aktı. Evin arka kısmında bulunan çay bahçesinin zemininin sağlam olması balçığın akarını ikiye bölerek yönünü değiştirdi. Bu sayede evin büyük bir kısmı hasar görmezken, bir kısmında hasar oluştu. Öte yandan, evin çevresi ve çevresindeki tarım arazileri heyelan nedeniyle ciddi zarar gördü. Dron ile havadan görüntülenen bölgede felaketin boyutu gözler önüne serildi.

Evinin iki yanından da balçık akarak ikametinin girişi kapanan Osman Bayrak, "Geçtiğimiz gece geç saatlerde yaşanan heyelan sonucunda evimizin sağı solu kapanmış bulunmakta. Arazilerimiz ciddi anlamda zarar görmüş ve evime giremedim. Geçen sene de aynı şey başımıza gelmişti. Bu yıl onun 10 katı büyüklüğünde bir zarara uğradık. Halen köyün diğer kısmında ufak tefek yaşanan zararlar göz önünde bulunduruluyor ama asıl olayın başlangıç olan, yukarıdan kopan toprağı hiç kimse dile getirmiyor. Muhtemelen yine oldubittiye gelecek. Gelecek bir kepçe evin sağını solunu açacak temizlik yapacak ama kenar köşede kalan arazimde, çay bahçelerinin kapandığını kimse göz önünde bulundurmayacak. Ben 2 yıl önce 4 milyon masraf etmiştim. Burası ticari amaçlı değil. Kalacağım diye yaptım. Bu yıl yapmak istesem 6-7 milyona yapamam" şeklinde konuştu.