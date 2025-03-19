Ardahan’da vatandaşlar bugün karlı bir güne uyandı, yer yer etkisini artıran kar yağışı ile birlikte kent merkezi yeniden karla kaplandı.

Ardahan’da dün akşam aralıkla başlayan karla karışık yağmur, gece saatlerinde kara dönüştü. Sabah saatlerinde etkisini artıran kar, ilkbahar mevsiminin ilk ayında kenti yeniden beyaza bürüdü.

Vatandaşlar Mart ayı olmasına rağmen daha baharın gelmediğini söyleyerek, ’’Mart ay olmasına rağmen hala kar yağışı devam ediyor. Önceki yıllarda kış bu kadar uzun sürmemişti. Bu gidişle yaz gelmeyecek’’ denildi.