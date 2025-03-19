Zonguldak’ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Zonguldak’ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi. Şehir merkezinde yağmur görülürken, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Devrek, Gökçebey, Ereğli ve Alaplı’nın yüksek kesimleri başta olmak üzere, Zonguldak’ın birçok noktasında kar yağışıyla birlikte doğa beyaza büründü. Ormanlık alanlar ve yaylalar, kartpostallık manzaralar oluştururken, köy yollarında buzlanma riski nedeniyle sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kar yağışının önümüzdeki günlerde yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor.