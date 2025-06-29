Tokat’ın Zile ilçesinde cezaevi lojmanları arkasındaki tarlada çıkan yangın, yerleşim alanlarına yakınlığı nedeniyle paniğe yol açtı.

İlçe merkezi cezaevi lojmanlarının arkasında bulunan tarlada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yerleşim yerlerine yakın noktada meydana gelen yangın kısa sürede büyürken, yükselen dumanlar metrelerce uzağa kadar görüldü. Yangının çıktığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlerin yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.