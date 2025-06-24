Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 6 katlı bir apartmanda meydana gelen patlamada; 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

2 dairede büyük hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Velioğlu Mahallesi Afet Evleri’nde meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 1 kişi ağır yaralandı.

Patlamanın Celal Pehlivan’a ait dairede gerçekleştiği, Pehlivan’ın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Patlamadan yan dairede yaşayan Yaşar Dikbaş, eşi Sabahat Dikbaş ve kızları Songül Kandemir’in de etkilendi. Nebahat Topçu’nun da ara katta patlamadan etkilenerek hafif yaralandığı öğrenildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay sonrası bölgeye 10 ambulans ve 32 sağlık personeli, 5 itfaiye aracı ve 14 itfaiyeci, 1 zabıta aracıyla 5 Çaycuma zabıta personeli, AFAD’a bağlı 2 araç ve 5 görevli, doğalgaz şirketine bağlı 3 araç ve 10 teknik personel ile 10 polis memuru sevk edildi.

Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, doğalgaz kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ekiplerin bölgede soğutma ve güvenlik çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan Gökçebey Kaymakamı Rüveyda Kahraman Şıktaş, Çaycuma Emniyet Müdürü Uğur Duman, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör de olay yerine gelerek bilgi aldı.