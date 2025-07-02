Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ’Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2024’ listesinde, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nden (AOSB) 16 firma yer aldı. Bu firmalardan 8’i Adana merkezli, diğerleri ise merkezi başka illerde olmasına rağmen üretim faaliyetlerini AOSB’de sürdüren sanayi kuruluşları olarak öne çıktı.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkan Yardımcısı Bekir Sütcü, ilk 1000 ihracatçı listesinde yer alan AOSB firmalarını tek tek tebrik ederek, "Bölgemizden listeye giren 16 firmamız, yalnızca AOSB’nin değil, Türkiye sanayisinin de yüz akı olmuştur. Bu başarı, üretimdeki disiplinin, ihracatta sağlanan istikrarın ve Ar-Ge’ye verilen önemin bir sonucudur. Her biriyle gurur duyuyoruz" dedi.

Adana genelinden listeye giren toplam 19 firmayı da gönülden tebrik ettiklerini belirten Sütcü, "Sanayileşme ve ihracat yolculuğunda Adana’nın geldiği nokta son derece kıymetlidir. Listeye giren tüm firmaları kutluyor, önümüzdeki yıllarda çok daha fazla sayıda firmayla bu başarı grafiğinin yukarı taşınacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

AOSB’nin yalnızca altyapı sağlayan bir organize sanayi bölgesi olmanın ötesinde, nitelikli insan kaynağından çevreye duyarlı üretim politikalarına, Ar-Ge ve yenilikçilikten uluslararası pazarlara erişim imkanlarına kadar geniş bir vizyonla sanayicisinin yanında olduğunu vurgulayan Bekir Sütcü, "Bu başarılar, planlı gelişimin ve kararlı sanayi politikalarının meyvesidir. AOSB olarak üretimin ve ihracatın stratejik üssü olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.