Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk Kızılay iş birliğinde geleneksel kan bağışı kampanyasına ev sahipliği yaptı. Düzenlenen kampanya, bölgedeki sanayiciler ve çalışanlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Etkinlik, kan bağışı öncesi yapılan analizlerle, bağışçıların sağlık durumu kontrol edilerek başlatıldı. Kızılay ekipleri eşliğinde bağışlar güvenli şartlarda alındı. Her bir ünite kan, ihtiyaç sahipleri için umut olacak şekilde Kızılay’ın ulusal sistemine aktarıldı.

Etkinliğe katılarak kan bağışında da bulunan AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, kampanyaya gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını söyledi.Akpınar"Sanayicilerimiz üretim kadar toplumsal dayanışma konusunda da örnek bir duruş sergiliyor. Bu organizasyonu her yıl geleneksel olarak sürdürüyor olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü biliyoruz ki her bağış, bir hayat demektir. Tüm katılımcılara, Kızılay ekiplerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"dedi.

"Organize sanayi bölgeleriyle yürütülen iş birlikleri hayat kurtarıyor"

Kampanyaya destek veren Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı da etkinliğin önemine dikkat çekti.Saygılı "AOSB gibi büyük sanayi bölgelerimizle yürüttüğümüz bu tür iş birlikleri, kan bağışı konusunda farkındalığı artırmakla kalmıyor, somut olarak hayat kurtarıyor. Bugün burada gördüğümüz duyarlılık, sanayinin yalnızca üretimle değil, insan hayatına verdiği değerle de öncü olduğunu gösteriyor. AOSB yönetimine ve gönüllü bağışçılarımıza yürekten teşekkür ediyorum"diye konuştu.

AOSB tarafından geleneksel hale getirilen anlamlı kampanyanın, toplumsal dayanışmanın güçlü bir örneğini de temsil ettiği ifade edildi. ’Bir Ünite Kan, Bir Hayat’ anlayışıyla yürütülen etkinliklerin, önümüzdeki yıllarda da devam edeceği bildirildi.