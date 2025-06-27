Antalya’nın Aksu ilçesi Kurşunlu mevkiinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Sabah saatlerinde Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Kurşunlu mevkiinde çıkan orman yangınına 2 uçak, 1 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisiyle müdahale edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.
Yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Öte yandan Alanya ilçesindeki orman yangınında etkisini kaybettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA