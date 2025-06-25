Antalya’nın Kepez ilçesinde bir apartmanın son katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında üst katı saran dumanlar tüm binayı etkilerken, alt katta tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşayan yaşlı çift itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi 3059 Sokak’ta bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerden çıkan yoğun duman kısa sürede tüm apartmanı sardı.

Yangın sırasında dairede kimsenin olmaması üzerine apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaşlı çift dumandan kurtarıldı

Yangının çıktığı dairenin hemen alt katında tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşayan yaşlı karı-koca, yoğun duman nedeniyle evde mahsur kaldı. İtfaiye erleri, dumandan etkilenen çifti evden çıkartarak güvenli alana aldı. Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

"Bir buzdolabı fişe takılıydı, başka hiçbir şey yoktu"

Yangın çıkan dairede yalnız yaşayan Akın Yerlikaya, olay sırasında evde olmadığını belirterek, "4 buçuk senedir bu evde yaşıyorum. Saat 8.30’da kalktım, gittim bir çorba içtim. Bir de kahve içeyim, çay içeyim dedim. Sonra 3-4 saat sonra bu haber geldi bana. Koştum eve geldim. Yalnızca buzdolabının fişi takılıydı. Geri tarafta hiçbir cihaz takılı değildi. Bir buzdolabı kullanıyorum, başka bir şey yok. Pencerelerin ikisi açıktı. Yaz günü olduğu için tülü çekiyorum. Yangının neden çıktığını şu an bilmiyorum. Bir pencerede hasar gördüm. Bütün eşyalar yandı. Çünkü bir odada ben yatıyorum, bir odada buzdolabım var. Oldu bir kere ne yapalım. Cana gelmesin. Cana gelmedi, şükür" dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, evde büyük çapta maddi hasar oluştu.