Antalya’da düzenlenen bir kongrenin paneline katılan Corendon Airlines İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Berna Oskay, turizm sektörünün gelişiminde Z kuşağının önemine değinen bir konuşma yaptı.

Antalya Halkla İlişkiler Derneği (AHİD) tarafından bu yıl ilki düzenlenen Antalya Markalar Kongresi, kentin köklü ve uluslararası markalarının temsilcilerini bir araya getirdi. Kongre kapsamında düzenlenen panele katılan Corendon Airlines İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Berna Oskay, turizm sektörünün gelişiminde Z kuşağının önemine değinen bir konuşma yaptı. Berna Oskay, "Turizmde Markalaşmanın Anahtarı: İnsana Yatırım ve Z Kuşağı Gerçeği" başlıklı sunumuyla dikkat çekti. Oskay, turizmde sürdürülebilir markalaşmanın yalnızca fiziksel yatırımlarla değil, insan kaynağına yapılan stratejik yatırımlarla mümkün olduğunu vurguladı. Sektörde görev alan her çalışanın, sadece operasyonel bir aktör değil; markanın yüzü, elçisi ve müşteri deneyiminin temel taşıyıcısı olduğunu belirten Oskay, nitelikli insan kaynağını merkeze alan bir anlayışın artık kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti. Konuşmasında özellikle Z kuşağının sektördeki dönüşümde belirleyici rol oynadığına dikkat çeken Oskay, bu neslin; anlam odaklı, dijital uyumlu, kapsayıcı ve esnek çalışma ortamları talep ettiğini belirtti. Z kuşağının beklentilerine cevap veren kurumların yalnızca yetenek kazanımıyla sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda geleceğin güçlü işveren markaları arasında yer alacağını söyleyen Oskay, "Z kuşağına yapılan yatırım, turizmin geleceğine yapılan yatırımdır" mesajını verdi.

Sektör temsilcileri arasında bilgi ve deneyim paylaşımına imkan tanıyan kongrede Antalya Valisi Hulusi Şahin de bir konuşma yaptı. Ayrıca farklı sektörlerden liderler, marka hikâyelerini ve Türkiye’den dünyaya uzanan büyüme stratejilerini katılımcılarla paylaşarak etkinliğe değer kattı.