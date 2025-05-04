Antalya’da kavşak sisteminde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsünün havada taklalar attığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kaza; Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi 1502 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balıkçılar Çarşısı istikametine gitmekte olan Dilara G.’nin kullandığı 07 AUL 011 plakalı otomobil, Hüseyin Y.’nin kullandığı 07 BSC 372 plakalı motosikletle sokak kesişiminde bulunan kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada, çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.