Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Orman Benim" etkinliği, Antalya Valisi Hulusi Şahin’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Orman yangınlarının önlenmesine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen ve Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan etkinlik kapsamında, ormanlık alanlar ve çevresindeki bölgelerde yangın riski taşıyan kuru otlar, çalılar, alt dal budamaları ve çevreye atılmış atıklar, her yaştan gönüllü vatandaşın katılımıyla temizlendi.

Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi ormanlık alanında düzenlenen etkinliğe Vali Hulusi Şahin, Döşemealtı Kaymakamı Nuri Özder, Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, İl AFAD Müdürü Necmi Erçin, Orman Bölge Müdürlüğü personelleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

"Antalya, orman varlığı bakımından yeryüzünün cennetidir"

Etkinlikte yaptığı konuşmada Antalya’nın orman varlığı bakımından Türkiye’nin en zengin şehirlerinden birisi olduğunu belirten Vali Şahin, "Türkiye’nin toplam orman rezervinin yüzde 5’i Antalya’da yer almaktadır. Arazilerimizin yarıdan fazlası ormanlarla kaplıdır ve bunlar vasıflı, zümrüt yeşili, harika ormanlardır. Bu ormanların varlığı, Antalya’yı adeta bir yeryüzü cenneti haline getirmektedir. Ancak tüm bu güzellikleri bir anda kaybedebiliriz. Bunun en önemli sebebi küresel ısınmadır. Geçtiğimiz yıl, tüm zamanların en sıcak yazı kaydedildi. Ormanlarımızın hassas yapısı nedeniyle bundan sonra çok daha titiz davranmalı ve her hareketimize dikkat etmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

"Ormanlarımıza hassasiyetle yaklaşmalıyız"

Antalya’da 1 Mayıs tarihinden itibaren belirlenmiş güzergâhlar haricinde ormanlara girişlerin yasaklandığını ifade eden Vali Şahin, "Sadece trekking rotaları ile belediyelerimiz ya da ilgili kurumlarımız tarafından mesire yeri olarak belirlenmiş alanlara girişe izin verilecektir. Ormansız bir Antalya cazibesini kaybeder; biz ormanla güzeliz. Her geçen gün orman varlığımızı artırıyoruz, ancak bu ormanların asıl emanetçileri gençlerimizdir. Antalyalı vatandaşlarımız da gerekli hassasiyeti göstererek ormanlara ateşle yaklaşmamalı, çöplerini bırakmamalı ve ormanlarda karşılaştıkları atıkları temizlemelidir. ‘Orman Benim’ etkinliğinin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Konuşmasının ardından Vali Hulusi Şahin, öğrenciler ve vatandaşlarla birlikte ormanlık alanda çevre temizliği gerçekleştirdi.

2024 yılında gerçekleştirilen etkinliklerde ormanlık alanlardan toplanan tam 313 ton çöp geri dönüşüme kazandırıldı. Bu yıl da, gönüllüler tarafından toplanacak çöpler ayrıştırılarak geri dönüşüm sürecine dâhil edilecek.