Antalya’da taksi aracılığıyla uyuşturucu sevkiyatı yapmaya hazırlanan 1’i avukat 4 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 3’ü tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri A.Ö., A.Y., Z.M.P. ve Antalya Barosu’na kayıtlı avukat M.H. isimli şahısların il genelinde yüklü miktarda uyuşturucu madde depoladıkları ve bu maddeleri ticari taksi aracılığıyla piyasaya sürecekleri bilgisi üzerine harekete geçti. Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan A.Y. isimli şahsın "kasten adam öldürme" başta olmak üzere toplam 4 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

16 kilo metamfetamin ele geçirildi

Operasyonda 17 paket halinde toplam 16 kilo 330 gram metamfetamin, 5 ateşli silah, 1 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar TL ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 3’ü "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" ile "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.