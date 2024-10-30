Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, nüfusunun 10 katı yerli ve yabancı misafiri ağırlayan Antalya’nın en çok katkıyı sağladığı konaklama vergisinden pay alması gerektiğini belirterek, “Büyükşehir Belediyemizin turizm sektörümüze daha fazla hizmet etmesi için bu kaynaklardan pay alması gerekmektedir. Bu Antalya’mızın hakkıdır” dedi.

Antalya’da konaklama sektörünün önemli temsilcileri, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (AKTOB) geleneksel ekim ayı buluşmasında bir araya geldi. Toplantıya Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Candemir Zoroğlu, TÜROFED Başkanı Erkan Yağcı, AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu ve turizmciler katıldı.

Vali Şahin: “Kalite ve güven ile hedeflerimize ulaşacağız”

Programın açılış konuşmasını yapan Vali Şahin, turizm alanındaki hedeflere ulaşmak için turizm güvenliği ve kalite standartlarının korunması gerektiğini ifade etti. Şahin, “Bu yıl yaklaşık 17,5 milyon turisti ağırlamayı hedefliyoruz. Ancak bu rakamların artması için turizmde güvenliğin en üst düzeyde sağlanması şart. Turizmde başarının temelinde kalite ve güven yatıyor. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, kısa vadede altmış milyon turist sayısı ve altmış milyar dolar turizm geliri hedefliyoruz. Sonraki vadede, seksen milyon turist ve seksen milyar dolar turizm geliri hedefiyle ilerleyeceğiz. Yüz milyon turist sayısına ve yüz milyar dolar turizm geliri hedefine de mutlaka ulaşacağız. Türkiye’nin turizm gelirini artırarak iki trilyon dolarlık milli gelire ulaşmasını sağlamak istiyoruz. Bu doğrultuda doğru adımlar atarak kaliteyi ve güvenliği ön planda tutmalıyız” dedi.

Başkan Böcek: “Turizm gelirinin yarısı Antalya’dan”

Toplantının konuğu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise, Antalya’nın her yıl nüfusunun 10 katından fazla yerli ve yabancı misafiri ağırladığını belirterek, geçen yıl 55 milyar doların üzerinde olan turizm gelirinin yaklaşık 25 milyar dolarının Antalya’dan sağlandığına dikkati çekti. Turizm potansiyelinin ve kontrolsüz göçün ortaya çıkardığı ulaşım, alt yapı ve çevre yönetimi gibi sorunların her geçen gün arttığına vurgu yapan Başkan Böcek, “Kentimizde 2 kişiye bir araç düşmektedir. Genişlettiğimiz yollar, yaptığımız köprüler, akıllı kavşaklar, ilave toplu taşım araçları, tamamladığımız 3. Etap raylı sistem ile ulaşıma önemli katkılar sağladık. Şimdi de 18 km’lik 4. Etap Konyaaltı-Varsak raylı sistem hattının yapımına çok yakında başlıyoruz. Hattın 5,5 km’si 30 metre yer altından geçecek ve trafiğe engel olmayacaktır. 22 km’lik 5. Etap Konyaaltı-Lara-Kundu raylı sistem hattı için de çalışmalarımız hızla devam ediyor. 2,5 km Konyaaltı-Meltem-Üniversite yer altı yolu ve Kundu turizm yolu yine bu dönemde yapmayı planladığımız projelerimiz arasındadır” diye konuştu.

İlgili bakanlıklardan Antalya-Alanya otoban ve hızlı tren projelerinin hayata geçirilmesi, çevre yollarının tamamlanması konusunda beklentilerinin devam ettiğini ifade eden Başkan Böcek, “Karayolları sorumluluğundaki 5 kavşak Duraliler, Korkuteli, Sanayi Efeler, Yeni Sanayi, Uncalı kavşakları yapılmadı. 37 km’lik kuzey doğu çevre yolunun 19 km’si yapıldı. 18 km’lik kuzey batı çevre yoluna hiç başlanmadı” dedi.

Turizm alt yapısına yatırım

Sürdürülebilir bir çevre için alt yapı yatırımlarına da aksatmadan devam ettiklerini anlatan Başkan Böcek, şu bilgileri verdi:

“Serik ve Kemer merkezi arıtma tesislerimizin yenilenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği protokolü yaptık. Serik’te atık su gelirimizi 20 yıl, Kemer’de 27 yıl süresince bakanlığımıza devrettik. İş birliğimiz ile arıtma tesislerimizi faaliyete geçiriyoruz. 36 merkezi arıtma tesisimizin tamamı biyolojik arıtma olup birçoğu ileri arıtma ve derin deniz deşarjına sahiptir. Belek turizm bölgemizde 2 yıl içerisinde Tigem içme suyu tesisleri revizyonu ve Scada sistemi için 500 milyon TL yatırım gerçekleştirdik. Ayrıca Serik Karadayı içme suyu temin projesine başladık. Böylece Belek turizm bölgesinin önümüzdeki 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak 1 milyar 561 milyon TL yatırım yapıyoruz.”

“Konaklama vergisi Antalya’nın hakkıdır”

Konuşmasında turizm konaklama vergisine de değinen Başkan Böcek, “Bıkmadan usanmadan tekrarlıyorum. Bildiğiniz gibi turizm geliştirme ajansı kuruldu ve konaklama vergisiyle sektörün üzerinden milyar dolardan fazla kaynak sağlandı. Toplanan kaynağa yüzde 40 oranında en büyük katkıyı Antalya’mız yapmaktadır. Yerleşik nüfusla yaklaşık 30 milyona hizmet ederken, biz genel bütçeden sadece yerleşik nüfus 2 milyon 696 bin kişiye göre pay almaktayız. Büyükşehir belediyemizin turizm sektörümüze daha fazla hizmet etmesi için bu kaynaklardan pay alması gerekmektedir. Bu para Antalya’mızın hakkıdır. Örneğin son gittiğim Roma’da konaklama vergisi günlük kişi başı 10 euro ödedik. Bu bedel yerel yönetime aktarılır. Rakip olduğumuz uluslararası şehirlerde olduğu gibi konaklama vergisinden faydalanırsak turizmde çok daha güçlü oluruz” dedi.

“Turizmde biriz ve dirayetliyiz”

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu da Cumhuriyetin 101’inci yılını kutlayarak başladığı konuşmasında şunları söyledi:

“Yörük çocuğu Muhittin Böcek, kalkıp da Avrupa’nın en önemli şehirlerinden biri olan Antalya’yı idare edebiliyorsa, Akdeniz Belediyeler Birliği başkanlığı yapabiliyorsa, belediyeciliği Avrupa’da en özel timsalden birini gerçekleştirebiliyorsa bu Cumhuriyet sayesinde. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk. Sayın Başkanımıza ve Valimize teşekkür ediyorum. Kendilerinin turizme incelikli bakıyor olmaları bizim için bir güç. Kendilerini Antalya’nın gelişmesi için şans olarak görüyorum. Turizmde biriz ve dirayetliyiz.”