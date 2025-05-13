Sosyal sorumluluk proje çerçevesinde, anneler eğitim için sahne aldı. Anneler, sevdikleri şarkıları çocukları ve tüm misafirler için seslendirerek herkese duygu dolu anlar yaşattı.

Şahinkaya Eğitim Kurumları, anlamlı bir sosyal sorumluluk etkinliğine daha ev sahipliği yaptı. Academy Kampüs’te düzenlenen "Annem Şarkı Söylüyor" etkinliğinde bu kez sahne çocuklara değil, annelere aitti. Şahinkayalı anneler, sevdikleri şarkıları çocukları ve tüm misafirler için seslendirerek izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Sevgiyle, emekle ve müzikle hazırlanan bu özel performanslar büyük beğeni topladı. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dilay Şahinkaya ile Onursal Başkanlar Nebahat Şahinkaya ve Rasim Şahinkaya’nın da katılımıyla anlam kazanan bu özel gecede, elde edilen tüm gelir Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlandı.

Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dilay Şahinkaya konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu özel gecede, annelerimizin sesinde sevginin, emeğin ve ilhamın en zarif haline tanıklık ettik. Sanatla birleşen bu güçlü duyguların yalnızca bugüne değil, geleceğe de ışık tuttuğuna inanıyor, tüm annelerimizi içten dileklerimle kutluyorum. Şahinkaya Ailesi olarak eğitime gönül veren her adıma değer veriyor, geleceği hep birlikte inşa etmeye devam ediyoruz."