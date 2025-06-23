Ankara’nın Altındağ ilçesi bağlı Bostancık Caddesi’nde meydana gelen trafik kazaları, çevrede yaşayan vatandaşların endişelenmesine neden oluyor. Mahallelerinde her gün trafik kazası yaşandığı belirten vatandaşlar defalarca şikayetçi olmamalarına rağmen henüz bir sonu elde edemediklerini iddia etti.

Altındağ’da bağlı Bostancık Caddesi’ndeki trafik kazalarından şikayetçi olan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirmelerine rağmen sonuç almadıklarını ileri sürdü. Her gün meydana gelen maddi hasarlı, yaralanmalı ve ağır kazalar nedeniyle endişe duyduklarını ifade eden mahalle sakinleri çözümün ise yapılacak bir bariyerin duvarı olduğunu söyledi. Sürücülerin cadde üzerinde süratli araç kullandıklarını dile getiren vatandaşlar, bölgelerinde yeteri kadar kasis bulunmadığını da iddia etti.

"Sürücüler buradan geçerken yavaşlamıyor"

Olayla ilgili konuşan mağdurlardan Ramazan Yayatan: "10 senedir bu apartmanda yaşıyorum. Burada meydana gelen kaza çok şiddetliydi. Gündüz olsaydı ölümle sonuçlanırdı. Sürücünün ne kullandığını bilmiyoruz. O kadar şiddetli çarpmış ki 30 santimlik beton duvarı kırmış. Deprem gibi bir gürültü oldu. Sağlık ekipleri sürücüyü götürdü. Polisler de incelemelerde bulundu. 4 araç ağır hasar aldı. Bu konuyla ilgili daha önce belediyeye başvurduk. Bize dönüş olmadı. Önceden burada kasis vardı. Onu da kaldırdılar. Sürücüler buradan geçerken yavaşlamıyor. Burada can güvenliğimiz yok. Yetkilerden ricamız bu durumla ilgilensinler. Her hafta burada kaza oluyor. Geçenlerde de çok daha büyük bir kaza oldu. Buraya gerekirse duvardan bir barikat yapılsın" dedi.