Ankara’nın Ayaş ilçesinde bulunan hobi bahçeleri, belediye ekiplerince tebligat gönderilmeden yıkıldığı iddia edildi.

Ankara’nın Ayaş ilçesinde bulunan Gökler Mahallesi’ndeki hobi bahçelerinde geçtiğimizde günlerde sıkça yangın çıkıyordu. Hobi bahçeleri sahipleri tarafından yangını belediye ekiplerinin çıkarttığı iddia edilmişti. Bugün ise hobi bahçelerinin tebligat gönderilmeden yıkıldığı iddia edildi. Hobi bahçeleri yıkılan bahçe sahipleri, yıkımın usulsüz yapıldığını söyleyerek Ayaş Belediye binasına gitti. Başta belediyeden içeriye alınmayan bahçe sahipleri, uzun uğraşlar sonucunda belediye binasına girdi. Bahçe sahiplerinin Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu ile yaptığı konuşmalar kameraya yansıdı.

Hobi bahçesi yıkılan bir kadının ağlayarak, "Ben onu ne zorluklarla yaptım. Belimi sakatladım. Torunum gelsin de burada oynasın diye yaptım. Yazık günah değil mi bu kadar masrafa" dedi.