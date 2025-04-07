Ankara’nın Keçiören ilçesinde elektrik direklerinde art arda meydana gelen patlamalar görenleri korkuttu.

Keçiören ilçesinde bulunan elektrik direklerinde art arda patlamalar meydana geldi. Patlamalar görenleri korkuturken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerine geldiklerinde patlamaların devam etmesi sebebiyle ilk etapta müdahale edemezken, daha sonra patlamalar kontrol altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.