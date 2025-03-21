Ankara’da Birlik Derneği taradından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programı siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, STK başkanları ve yöneticileri, muhtarlar, şehit aileleri, basın temsicileri, sanatçılar ve Ankaralıların katılımlarıyla gerçekleştirildi.

2017 yılında kurulan ve kamuoyunda adından sık sık söz ettiren Ankara’da Birlik Derneği’nin Sincan’da düzenlediği iftar yemeği yoğun bir katılımla gerçekleşti.

İftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan Ankara’da Birlik Derneği Genel Başkanı Bayram Mutlu, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayı vesilesiyle buradayız. Ramazan ayı toplumsal dayanışma, paylaşma, kardeşlik ve sevgi bağlarının yoğunluk kazandığı, manevi duyguların arttığı, milletçe birlik ve beraberliğin daha da güçlendiği bir aydır. Yüce mevlam bu mübarek ayda tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, yapmış olduğumuz ibadetleri ve vermiş olduğumuz fitre ve zekatlarımızı da kabul buyursun" dedi.

Mutlu, "Ankara’da Birlik Derneği olarak, bir hemşehri, sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği olmamız gereği dernek olarak her yıl olduğu gibi Kardeşlik Ziyaretleri adı altında bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi ailelerimizi ziyaret ederek desteğimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Programa çok sayıda siyasetçi, STK temsilcisi ve Ankaralının yanı sıra Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanı Mustafa Yanılmaz, MHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Kemal Doğan, AK Parti il teşkilatından Altındağ Belediye Meclis Üyesi Erhan İyiaksu, BBP Ankara İl Başkan Yardımcısı Ali Osman Gürkan, MHP Sincan İlçe Başkanı Oğuz Nihat Alkan, YRP, BBP ve Anahtar Parti ilçe başkanları, YRP Etimesgut ve Altındağ İlçe Başkanı, Anahtar Parti Çankaya İlçe Başkanı ve AK Parti Sincan İlçe Başkan Yardımcısı Av. Mehtap Kamalak ve birçok siyasetçi, sivil toplum kuruluşu başkanı ve yöneticisi, muhtarlar, sanatçılar, şehit ailesi ve Ankaralılar katıldı.

Genel Başkan Bayram Mutlu yaptığı açıklamada, "Uzaktan yakından katılım sağlayan tüm misafilerimize ve iftar soframıza katkılarından dolayı Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Başkanımıza sükranlarımı sunuyorum. Allah kabul etsin inşallah" dedi.