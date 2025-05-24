Ankara Valisi Vasip Şahin, "Biz üretilen yapay zekayı kullanmak yerine ürettiğimiz yapay zekayı kullanmamız, kendi değerlerimizi içine zerk etmemiz, öğrencilerimizi, gençlerimizi buna göre yetiştirmemiz lazım" dedi.

Ankara’da Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından, 6’ıncı Uluslararası Eğitim Forumu ‘Öğrenme Mühendisliği’ temasıyla düzenlendi. Ankara’da bir okulda gerçekleştirilen foruma, Ankara Valisi Vasip Şahin, TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Eğitimi dönüştüren yaklaşımların ele alınması amacıyla düzenlenen forumda konuşan Vali Şahin, "Bu forum ülkenin eğitim politikalarına yön verme noktasında önemli bir fırsat teşkil etmektedir. Dijitalleşen dünyada bilgiye erişim kolaylaşırken, bilginin etkili bir şekilde yapılandırılması ve öğrenenin bireysel gelişim süreçlerine uyarlanması ise giderek daha karmaşık bir hale almaktadır. İşte tam da bu noktada disiplinler arası bir alan olarak karşımıza çıkan öğrenme mühendisliği, sadece eğitim teknolojilerini uygulamakla kalmayıp, karar alma süreçlerinde de bilimsel ileriyle hareket eden bir anlayış ürünü olarak dikkat çekmektedir" diye konuştu.

"Eğitimde bir model herkese uyar anlayışının sürdürülebilir olmadığı ortadadır"

Bu disiplinin sadece içerik sunmayı değil, bireyin öğrenme yolculuğuna dair anlamlı deneyimleri oluşturmayı ve bu deneyimleri sürekli geliştirmeyi hedeflediğini söyleyen Şahin, "Günümüzde artık eğitimde bir model herkese uyar anlayışının sürdürülebilir olmadığı ortadadır. Her bireyin öğrenme biçimi, motivasyonu ve kapasitesi farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar göz önünde bulunduran kişiselleştirilmiş öğrenme ortamları ve bunların mekanlarını oluşturabilmek ise ancak mühendislik temelli planlama ve sistematik bir uygulama ile mümkün olur" şeklinde konuştu.

Vali Şahin, forumun yalnızca bilgi paylaşma platformu olmadığını aynı zamanda geleceğin eğitimine dair ortak bir vizyon inşa etme zemini olduğunu aktararak, "Öğrenme mühendisliği bu vizyonun yapı taşlarından biridir. Eğitimde niteliksel bir dönüşüm için politika yapıcıların, akademisyenlerin, uygulayıcıların ve sivil toplumunun teşkilin içerisinde hareket etmesi de ayrıca büyük bir önem taşımaktadır" açıklamasında bulundu.

"Üretilen yapay zekayı kullanmak yerine ürettiğimiz yapay zekayı kullanmamız, gençlerimizi buna göre yetiştirmemiz lazım"

Bilgiyi ve teknolojiyi üreten ülkelerden olmanın önemine değinen Vali Şahin,

"Biz üretilen yapay zekayı kullanmak yerine ürettiğimiz yapay zekayı kullanmamız, kendi değerlerimizi içine zerk etmemiz, öğrencilerimizi, gençlerimizi buna göre yetiştirmemiz lazım. Aksi takdirde millet olma, millet kalma ihtimalimiz zayıflayabilir. Biz yapay zekayı oluşturduğumuzda o yapay zekanın içerisine biz hendeseyi değil, yani hesabiliği değil, hasbiliği dahil etmemiz lazım. Bizim metodumuz, bizim anlayışımız, eğitim insanlara bir nefes açma, onların daha iyi yaşatma ve kardeşçe yaşatma, bir arada yaşatma temeline dayanıyor. Dolayısıyla bizim üreteceğimiz yapay zeka ya da başka öğrenme teknolojileri mutlaka insanı merkez almalı, insana hizmet etmeli ve insanın hizmetinde olmalı" ifadelerine yer verdi.