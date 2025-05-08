Ankara Üniversitesi, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Sağlık Turizmi İrtibat Bürosu açtı. Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, “Türkiye sağlıkta devrim yaptı. Bu merkez, Azerbaycan ile sağlık ve eğitim bağlarını güçlendirecek” dedi.ANKARA (İGFA) - Ankara Üniversitesi, Azerbaycan Diller Üniversitesi bünyesinde TÖMER İrtibat Bürosu’nun ardından, Bakü’de Sağlık Turizmi İrtibat Bürosu’nu açtı. Açılış törenine Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Azerbaycan milletvekilleri, üniversite rektörleri, akademisyenler ve sağlık yöneticileri katıldı.

Tören, iki ülkenin milli marşlarının okunması ve protokol konuşmalarıyla başladı.

Rektör Ünüvar, Türkiye’nin sağlık turizminde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu vurguladı. “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye sağlıkta devrim yaptı. Sağlık göstergeleri ve memnuniyet oranlarında büyük başarılar elde ettik. Azerbaycanlı kardeşlerimiz de Türkiye’de eğitim alıp burada görev yapıyor. Bu merkez, sağlık alanındaki bağları pekiştirecek ve küçük bir tohum gibi görünse de büyük bir ağaca dönüşecek” dedi.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kaan Orhan, fakültenin 2022’de modern binasına taşındığını, 250’den fazla ünit ve 20 yataklı servisle Avrupa’nın en büyük kapalı alanına sahip diş hekimliği fakültelerinden biri olduğunu belirtti. Orhan, “Sağlık Bakanlığımızdan tam puan alarak 17 Ekim’de Sağlık Turizmi Yetki Belgemizi aldık. Modern kliniklerimiz ve deneyimli kadromuzla yurt dışından gelen hastalara hizmet sunuyoruz. İncir Health ve MedEra Hastanesi desteğiyle açtığımız bu büro, Azerbaycan ile akademik ve sağlık iş birliğini derinleştirecek” dedi. Orhan, yakında Azerbaycanlı hekimler için bir eğitim merkezinin de açılacağını müjdeledi.

Törende konuşan Azerbaycanlı yetkililer, sağlık turizmi ve akademik iş birliğinin iki kardeş ülke ilişkilerine yeni bir boyut kazandıracağını vurguladı.

Açılış sonrasında Ünüvar, Ankara Üniversitesi mezunu olan MedEra Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İbrahim Aliyev ve Diş Hekimi Seher Hüfzolizan’a rozet takdim etti.

Büronun, sağlık hizmetleri ve eğitimde uluslararası standartları yaygınlaştırması bekleniyor.